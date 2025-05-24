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Минобороны: инициированный РФ обмен пленными будет продолжен

Минобороны: инициированный РФ обмен пленными будет продолжен

В Минобороны РФ заявили о планируемом продолжении обмена пленными с Украиной.«Инициированный российской стороной масштабный обмен будет продолжен», - говорится в публикации оборонного ведомства в Telegram.

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