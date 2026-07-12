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Кокаиновые бегемоты Колумбии, или Экологическая диверсия Эскобара

Кокаиновые бегемоты Колумбии, или Экологическая диверсия Эскобара

Самый известный в истории наркобарон — Пабло Эскобар, сделал в этом мире немало зла. Жертвами Медельинского картеля стали более 7 тысяч человек, а прибыль от продажи кокаина исчислялась миллиардами долларов.

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