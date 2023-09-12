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Глушенков о желании игроков РПЛ уехать на Запад: «Всем хочется там поиграть. Уровень там повыше, чем в России»

Глушенков о желании игроков РПЛ уехать на Запад: «Всем хочется там поиграть. Уровень там повыше, чем в России»

«Всем хочется там поиграть. Условно говоря, фактор еврокубков важен сейчас. Раньше можно было провести на том уровне 5-6 матчей в группе и больше, если пройдешь в плей-офф.

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