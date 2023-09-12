Глушенков о желании игроков РПЛ уехать на Запад: «Всем хочется там поиграть. Уровень там повыше, чем в России»

«Всем хочется там поиграть. Условно говоря, фактор еврокубков важен сейчас. Раньше можно было провести на том уровне 5-6 матчей в группе и больше, если пройдешь в плей-офф.
Популярные статьи
- Прокуратура Испании из-за поцелуя Рубиалеса подала жалобу в Национальный суд с просьбой возбудить уголовное дело
- «Реал», «Барса», «Интер» выразили соболезнования в связи с наводнением в Ливии. Погибло 3+ тысячи человек, 10+ тысяч пропали без вести
- Татьяна Тарасова: «Зачем фигурному катанию смотреть в сторону Азии? Наш вид там слабо развивается»
Свежие комментарии