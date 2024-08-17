Морпехи Вооружённых сил Российской Федерации в ходе ведения сражений на территории курского приграничья разгромили колонну войск армии Украины, которая состояла из переданной Организацией Североатлантического Договора бронетехники.
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