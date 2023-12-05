Сальдо: ВСУ попытались поразить ПВО России и ударить по важной инфраструктуре

Российские зенитчики отразили очередную атаку на российскую территорию. ВСУ планировали поразить систему ПВО, а также нанести удары по критически важной инфраструктуре, отметил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
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