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Сальдо: ВСУ попытались поразить ПВО России и ударить по важной инфраструктуре

Сальдо: ВСУ попытались поразить ПВО России и ударить по важной инфраструктуре

Российские зенитчики отразили очередную атаку на российскую территорию. ВСУ планировали поразить систему ПВО, а также нанести удары по критически важной инфраструктуре, отметил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

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