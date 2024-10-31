Новогодний «чёс» завис: Госдума пытается взглянуть на гонорарную сетку «голубых огоньков» сквозь призму СВО

"Снизить выплаты поп-исполнителям за участие в «голубых огоньках» на телеканалах предложил депутат Госдумы Игорь Антропенко. По словам депутата, гонорары артистов не должны быть завышенными." Депутат прав. Откуда берутся многомиллионные гонорары артистам, если установленный в России прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 19329 руб. в месяц?

Алекс Сэм

Всё равно среди нынешних исполнителей сплошь середнячки и по этому мне к примеру абсолютно фиолетово кто и что будет петь на новогодних огоньках так как я их просто не буду смотреть.