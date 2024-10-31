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Мода и Шоу-бизнес

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    Всё равно среди нынешних исполнителей сплошь середнячки и по этому мне к примеру абсолютно фиолетово кто и что будет ...Новогодний «чёс» ...
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Новогодний «чёс» завис: Госдума пытается взглянуть на гонорарную сетку «голубых огоньков» сквозь призму СВО

Новогодний «чёс» завис: Госдума пытается взглянуть на гонорарную сетку «голубых огоньков» сквозь призму СВО

Снизить выплаты поп-исполнителям за участие в «голубых огоньках» на телеканалах предложил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

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Комментарии
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Ирина Черных
&quot;Снизить выплаты поп-исполнителям за участие в «голубых огоньках» на телеканалах предложил депутат Госдумы Игорь Антропенко. По словам депутата, гонорары артистов не должны быть завышенными.&quot;                                                                                    Депутат прав. Откуда берутся многомиллионные гонорары артистам, если установленный в России прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 19329 руб. в месяц?
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7 час.
Алекс Сэм
Всё равно среди нынешних исполнителей сплошь середнячки и по этому мне к примеру абсолютно фиолетово кто и что будет петь на новогодних огоньках так как я их просто не буду смотреть.
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5 час.

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