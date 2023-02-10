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Взвешивание перед UFC 284: Махачев тяжелее Волкановски, Эмметт и Родригес показали одинаковый вес

В Австралии перед UFC 284 прошла церемония взвешивания. В главном бою за пояс в легком весе подерутся Ислам Махачев и Алекс Волкановски.

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