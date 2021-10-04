Мировое обозрение

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Получит ли Машков мандат: Госдума озвучит партийный состав 7 октября

Получит ли Машков мандат: Госдума озвучит партийный состав 7 октября

Временная рабочая группа по подготовке назначенного на 12 октября первого заседания новой Думы определилась с числом комитетов: их будет 32, половина достанется единороссам.

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