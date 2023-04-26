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Марочко сообщил, что украинские военные врачи пытаются найти советские тягачи для вывоза раненых

Марочко сообщил, что украинские военные врачи пытаются найти советские тягачи для вывоза раненых

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке, ныне военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские военные врачи пытаются найти советские тягачи для вывоза раненых, так как присланная ВСУ западная техника имеет плохую проходимость.

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