Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке, ныне военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские военные врачи пытаются найти советские тягачи для вывоза раненых, так как присланная ВСУ западная техника имеет плохую проходимость.