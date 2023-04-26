Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке, ныне военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские военные врачи пытаются найти советские тягачи для вывоза раненых, так как присланная ВСУ западная техника имеет плохую проходимость.
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