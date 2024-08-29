Президент России Владимир Путин прекрасно осознает, что США вряд ли смогут серьезно повлиять на ход боевых действий, поскольку исчерпали свои ресурсы, связанные с поставкой военной помощи, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Путин все понял»: на Западе сделали неожиданное заявление о России
Комментарии
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Comandor
Много было желающих делить шкуру русского медведя...
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15 час.
АЮ
Александр Юткин
Войну политэкономией не объяснишь. Долго придется ждать, когда их корова сдохнет. А их снаряды рвутся и рвутся в наших городах. Бомбы летят и летят. Не самолетов, так с беспилотников. И везут они это всё и везут… навстречу нашему газу, который качают и качают наши маркитанты. Даже Суджу хохлы проверить умудрились. Ясно, что им не сдюжить. Кризис их добьет. Всё на руку нашим ряженым генералам. Да их не видно. Одни военкоры и эксперты.
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13 час.
Серж Южанин
... была бы глубоко эшелонированная ПВО...
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12 час.
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