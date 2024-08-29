«Путин все понял»: на Западе сделали неожиданное заявление о России

АЮ

Александр Юткин

Войну политэкономией не объяснишь. Долго придется ждать, когда их корова сдохнет. А их снаряды рвутся и рвутся в наших городах. Бомбы летят и летят. Не самолетов, так с беспилотников. И везут они это всё и везут… навстречу нашему газу, который качают и качают наши маркитанты. Даже Суджу хохлы проверить умудрились. Ясно, что им не сдюжить. Кризис их добьет. Всё на руку нашим ряженым генералам. Да их не видно. Одни военкоры и эксперты.