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Аргументы и Факты

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Патрушев назвал приоритеты в военно-морской деятельности РФ

Патрушев назвал приоритеты в военно-морской деятельности РФ

Основными приоритетами госполитики в военно-морской сфере России являются поддержание боевых возможностей флота, разработка и производство новейшего вооружения, заявил в поздравлении морякам с Днем Военно-морского флота помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

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