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ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск

ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск

Павел Дуров объявлен в международный розыск по обвинению в содействии террористической деятельности. ФСБ утверждает, что через Telegram украинские спецслужбы готовили диверсии и кибермошенничества, что привело к гибели людей и миллиардным убыткам.

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