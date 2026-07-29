ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск

Павел Дуров объявлен в международный розыск по обвинению в содействии террористической деятельности. ФСБ утверждает, что через Telegram украинские спецслужбы готовили диверсии и кибермошенничества, что привело к гибели людей и миллиардным убыткам.
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