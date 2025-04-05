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Котопёс недели: возьмите из приюта ласковую собаку Ватрушку или нежную кошку Мурку

Котопёс недели: возьмите из приюта ласковую собаку Ватрушку или нежную кошку Мурку

Две мегапитомицы ждут встречи со своими будущими хозяевами. фото: приют БирюлевоМы счастливы познакомить вас с двумя потрясающими хвостатыми дамами, обитающими в столичном приюте «Бирюлево» и ждущими встречи со своими людьми.

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