Котопёс недели: возьмите из приюта ласковую собаку Ватрушку или нежную кошку Мурку

Две мегапитомицы ждут встречи со своими будущими хозяевами. фото: приют БирюлевоМы счастливы познакомить вас с двумя потрясающими хвостатыми дамами, обитающими в столичном приюте «Бирюлево» и ждущими встречи со своими людьми.