Котопёс недели: возьмите из приюта ласковую собаку Ватрушку или нежную кошку Мурку

Две мегапитомицы ждут встречи со своими будущими хозяевами. фото: приют БирюлевоМы счастливы познакомить вас с двумя потрясающими хвостатыми дамами, обитающими в столичном приюте «Бирюлево» и ждущими встречи со своими людьми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии