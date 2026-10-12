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Царьград

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Двое детей пострадали в ДТП на трассе под Краснотурьинском

Двое детей пострадали в ДТП на трассе под Краснотурьинском

Вечером 11 октября на 4-м километре трассы Краснотурьинск – Карпинск «Ауди А4» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Ладой Грантой», в которой находились дети 9 и 2 лет.

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