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По словам Виктора Гусева, Нидерланды ожидают "сухой" победы над Польшей на Евро-2024

По словам Виктора Гусева, Нидерланды ожидают "сухой" победы над Польшей на Евро-2024

Национальные сборные Польши и Нидерландов готовятся к старту чемпионата Европы 2024 года, который начнется через несколько дней.

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