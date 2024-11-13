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Маск пообещал создать рейтинг самых безумных трат налогов американцев

Маск пообещал создать рейтинг самых безумных трат налогов американцев

Американский предприниматель Илон Маск после объявления избранным президентом США Дональдом Трампом, что он и Вивек Рамасвами возглавят новый Департамент эффективности государственного управления, пообещал создать и опубликовать рейтинг самых безумных трат налогов американцев.

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