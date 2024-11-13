Маск пообещал создать рейтинг самых безумных трат налогов американцев

Американский предприниматель Илон Маск после объявления избранным президентом США Дональдом Трампом, что он и Вивек Рамасвами возглавят новый Департамент эффективности государственного управления, пообещал создать и опубликовать рейтинг самых безумных трат налогов американцев.
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