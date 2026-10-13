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Ипотека за дом без окон: почему солист «Инь-Ян» Артём Иванов дошёл до суда

Ипотека за дом без окон: почему солист «Инь-Ян» Артём Иванов дошёл до суда

Около 70 тысяч рублей каждый месяц за дом, в который пока невозможно въехать. Так Артём Иванов, участник группы «Инь-Ян» и выпускник «Фабрики звёзд», описал последствия своей попытки построить жильё у реки Клязьмы.

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