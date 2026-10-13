Ипотека за дом без окон: почему солист «Инь-Ян» Артём Иванов дошёл до суда

Около 70 тысяч рублей каждый месяц за дом, в который пока невозможно въехать. Так Артём Иванов, участник группы «Инь-Ян» и выпускник «Фабрики звёзд», описал последствия своей попытки построить жильё у реки Клязьмы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Н Алиса Фрейндлих в...
- «Любви к России у...
- «Хотелось встать ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым