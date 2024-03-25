Томенко: "Террористический акт в Подмосковье — наша общая трагедия"

Глава региона отметил, что люди в крае несли цветы к стихийным мемориалам в память о тех, кто погиб в "Крокусе" Губернатор Алтайского края Виктор Томенко после завершения дня национального траура высказался о теракте в "Крокус Сити Холле".
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