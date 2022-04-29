Полиция Алматинской области ищет свидетелей убийства гвардейца во время январских беспорядков

Полиция Талдыкоргана устанавливает обстоятельства гибели гвардейца во время январских беспорядков. В пресс-службе полиции Алматинской области сообщили, что 19-летний боец Национальной гвардии был убит 5 января на центральной площади Талдыкоргана.