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Полиция Алматинской области ищет свидетелей убийства гвардейца во время январских беспорядков

Полиция Алматинской области ищет свидетелей убийства гвардейца во время январских беспорядков

Полиция Талдыкоргана  устанавливает обстоятельства гибели гвардейца во время январских беспорядков. В пресс-службе полиции Алматинской области сообщили, что 19-летний боец Национальной гвардии был убит 5 января на центральной площади Талдыкоргана.

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