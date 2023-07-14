В Алуште орудуют фотоживодеры с орлами

Житель Алушты пожаловался в соцсетях на обосновавшихся в районе Профессорского уголка фотоживодёров. Фото: соцсетиСо слов автора публикации трое мужчин агрессивно отреагировали на замечание о незаконности данных действий, применив физическую силу.