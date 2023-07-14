Крымское информационное агентство

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В Алуште орудуют фотоживодеры с орлами

В Алуште орудуют фотоживодеры с орлами

Житель Алушты пожаловался в соцсетях на обосновавшихся в районе Профессорского уголка фотоживодёров. Фото: соцсетиСо слов автора публикации трое мужчин агрессивно отреагировали на замечание о незаконности данных действий, применив физическую силу.

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