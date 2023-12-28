Иллюзионист Сафронов рассказал, что черпает вдохновение из фильмов и музыки

Шоу российских иллюзионистов братьев Сафроновых на сегодняшний день не имеет аналогов в мире. На новые идеи артистов вдохновляют книги, саундтреки и фильмы, рассказал Сергей Сафронов в разговоре с ведущей «360» Марусей Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей».
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