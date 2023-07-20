«Я рыдала в трубку»: Мария Погребняк подала на развод из-за подозрений в изменах

Супруга бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка Мария подала на развод. По данным СМИ, она просит суд оставить с ней троих сыновей, а также установить порядок выплаты алиментов: бывшие возлюбленные не смогли договориться об их размере.
Супруга бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка Мария подала на развод. По данным СМИ, она просит суд оставить с ней троих сыновей, а также установить порядок выплаты алиментов: бывшие возлюбленные не смогли договориться об их размере.
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