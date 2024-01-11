В Новосибирской области 15 предприятий подключатся к проекту «Профессионалитет»

Проект направлен на удовлетворение кадровых потребностей региона и соответствует задачам национальных проектов «Образование» и «Производительность труда», реализуемых по инициативе Президента России Владимира Путина.
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