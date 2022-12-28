Kia K5, Sonata, Camry - это автомобили, которые притягивают взгляд. Хотя все они имеют 2,5-литровый бензиновый двигатель и автоматическую коробку передач.
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