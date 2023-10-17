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Ксения Бородина о сбежавшей из РФ Яне Трояновой: Свято место пусто не бывает

Ксения Бородина о сбежавшей из РФ Яне Трояновой: Свято место пусто не бывает

Телеведущая отметила, что каждый сделал свой выбор, где он хочет жить и работать. Фото: из открытых источников Ранее стало известно, что Ксения Бородина заменила актрису Яну Троянову в роли ведущей на шоу «Последний герой».

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