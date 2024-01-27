Российские компании предпочитают дарить партнерам часы и алкоголь

Большинство российских компаний предпочитают дарить партнерам подарки с логотипом своей компании, например, эксклюзивные часы, а также дорогой алкоголь, показало совместное исследование аналитического центра SOKOLOV и крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.
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