Валентина Лаврик: Сегодня мне выпала честь передать поздравления от Главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксёнова замечательной женщине, ставшей на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны

Сегодня мне выпала честь передать поздравления от Главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксёнова замечательной женщине, ставшей на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны - Наливайко Екатерине Ивановне.
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