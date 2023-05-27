Более 113 миллионов рублей направили на капитальный ремонт школы в Заринске

Приведут в порядок не только саму школу, но и спортивные сооружения Более 113 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов направили на капитальный ремонт школы № 3 в Заринске, сообщили в телеграм-канале правительства Алтайского края.
Приведут в порядок не только саму школу, но и спортивные сооружения Более 113 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов направили на капитальный ремонт школы № 3 в Заринске, сообщили в телеграм-канале правительства Алтайского края.
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