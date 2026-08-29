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RT Russia

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Повреждены дома, ранены дети и взрослые: за ночь над Россией сбито 313 украинских БПЛА

Повреждены дома, ранены дети и взрослые: за ночь над Россией сбито 313 украинских БПЛА

В ночь на 29 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 313 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны.

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