Путин направил поздравление президенту Киргизии в честь Дня независимости

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравление президенту Кыргызской Республики Садыр Жапарову по случаю Дня независимости Киргизии.
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А этот всё врагов поздравляет... Ну, так за&бись у нас в стране я, прям, радуюсь за обстановку и дрючбонародность!!!