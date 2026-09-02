Что такое вел-эйджинг и почему индустрия перестает бороться с возрастом

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Что такое вел-эйджинг Вел-эйджинг (англ. well-aging) — это образ жизни и отношение к уходу за кожей с фокусом на принятии естественных возрастных изменений, а не на борьбу с ними.