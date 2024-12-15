Бывшую супругу Баскова Светлану Шпигель собираются признать банкротом

Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация «Биотэк» обратилась в арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве Светланы Шпигель, дочери основателя фирмы Бориса Шпигеля и бывшей жены Николая Баскова.
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