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Русский Днепропетровск

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Точка невозврата: 140 объектов «Укрэнерго» без прикрытия ПВО — они будут уничтожены

Точка невозврата: 140 объектов «Укрэнерго» без прикрытия ПВО — они будут уничтожены

Радомир Маркуш 3 сентября 2026 г., 21:45   Анатомия неизбежного блэкаута, или почему обречены Киев, Одесса, Кривой Рог Согласно очередной «переможной» сводке ….

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