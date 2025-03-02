Пушистый ревнивец: что делать, если вашему коту не нравится ваш парень

Для многих людей домашние питомцы — полноценные члены семьи. Но что делать, если ты завел отношения с человеком, с которым планируешь прожить всю жизнь, а твой любимец от него не в восторге? Как отмечает ветеринар Мишель Дюлаке, настороженное отношение животного к новым людям — частая проблема.