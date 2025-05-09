La Repubblica: папа Римский Лев XIV объяснил выбор своего имени эпохой революции

Американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, которого избрали 267-м папой Римским, объяснил выбор своего папского имени Лев XIV тем, что мир живет в эпоху новой революции, как во времена предшественника Льва XIII.
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