В Омске запустят три новых маршрута общественного транспорта. Два из них будут ходить по Нефтяникам, еще один автобус соединит Учхоз и Академию транспорта.
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В Омске запустят три новых маршрута общественного транспорта. Два из них будут ходить по Нефтяникам, еще один автобус соединит Учхоз и Академию транспорта.