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Путешествие в забугорье ч.34. Германия. Линдау, Кауфбойрен

Путешествие в забугорье ч.34. Германия. Линдау, Кауфбойрен

﻿﻿Восьмой день продолжается, поезд отправляется из Путешествие за границу Часть 33 Швейцария. Цюрих часть третья Пересечение австрийско-немецкой границы до транзитного города Линдау, где я сделаю пересадку.

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