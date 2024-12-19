Путешествие в забугорье ч.34. Германия. Линдау, Кауфбойрен

Восьмой день продолжается, поезд отправляется из Путешествие за границу Часть 33 Швейцария. Цюрих часть третья Пересечение австрийско-немецкой границы до транзитного города Линдау, где я сделаю пересадку.
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