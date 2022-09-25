Под Калугой ночью в смертельном ДТП погибли два человека

Наезд на отбойник совершил автомобиль «Лада Гранта» под управлением 19-летнего жителя Брянской области в ночь на 25 сентября в районе посёлка Детчино Малоярославецкого района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.