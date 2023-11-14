Американский конгрессмен: Для победы Украины над Россией США должны значительно повысить уровень своей вовлечённости в конфликт

В американской прессе рассуждают о том, почему при столь крупной финансовой и военно-технической поддержке со стороны Запада украинская армия к настоящему моменту так и не смогла добиться значительной победы над Россией на поле боя.
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