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Петербург признали самым востребованным ж/д направлением для поездок по России из Москвы

Направление Москва — Санкт-Петербург стало наиболее популярным для путешествий на поезде по России. Текущей осенью в поездки по данному маршруту отправляются около 8,4% пассажиров, передало издание ТАСС со ссылкой на аналитический сервис «Туту.

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