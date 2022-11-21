Петербург признали самым востребованным ж/д направлением для поездок по России из Москвы

Направление Москва — Санкт-Петербург стало наиболее популярным для путешествий на поезде по России. Текущей осенью в поездки по данному маршруту отправляются около 8,4% пассажиров, передало издание ТАСС со ссылкой на аналитический сервис «Туту.
Направление Москва — Санкт-Петербург стало наиболее популярным для путешествий на поезде по России. Текущей осенью в поездки по данному маршруту отправляются около 8,4% пассажиров, передало издание ТАСС со ссылкой на аналитический сервис «Туту.
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