Экипаж «Нона-С» ликвидировал группу пехоты ВСУ в укрытии на правом берегу Днепра

Позицию противника обнаружили операторы БПЛА Экипаж 120-мм самоходного орудия 2С9 «Нона-С» российских десантников группировки войск «Днепр» ликвидировал группу пехоты украинской армии в укрытии на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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