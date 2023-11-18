Путин рассказал, нужно ли "закрывать окно" в Европу

По словам президента, у России нет конфликта с европейским обществом, но сложные времена с европейскими элитами Россия не собирается закрывать "окно в Европу", но когда дует, "можно и прикрыть", заявил Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
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