Путин рассказал, нужно ли "закрывать окно" в Европу

По словам президента, у России нет конфликта с европейским обществом, но сложные времена с европейскими элитами Россия не собирается закрывать "окно в Европу", но когда дует, "можно и прикрыть", заявил Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.