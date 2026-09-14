Дронов рассказал о мерах поддержки ветеранов СВО и их семей

Для адаптации ветеранов СВО и помощи их семьям в Новгородской области внедряют комплексные меры. Об этом заявил губернатор региона Александр Дронов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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