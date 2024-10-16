Песков подтвердил, что у Путина нет проблем со здоровьем

Обследования в ЦКБ — обычная диспансеризация, подчеркнул представитель КремляПроблем со здоровьем у президента России Владимира Путина нет, а упомянутые им регулярные обследования в Центральной клинической больнице (ЦКБ) — обычная диспансеризация.