Песков подтвердил, что у Путина нет проблем со здоровьем

Обследования в ЦКБ — обычная диспансеризация, подчеркнул представитель КремляПроблем со здоровьем у президента России Владимира Путина нет, а упомянутые им регулярные обследования в Центральной клинической больнице (ЦКБ) — обычная диспансеризация.
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