В миллеровской библиотеке прошло торжественное открытие года семьи

Приветствуя библиотекарей со всего района заместитель директора МЦБ Ирина Новикова подчеркнула, что их главная задача – донести до читателей мысль, как хорошо, когда семью объединяет любовь к книгам, привлечь внимание к возрождению традиций семейного чтения, ведь именно оно сближает поколения.