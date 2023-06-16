Выиграй сертификат на шопинг!

Летом особенно сложным становится выбор повседневного аутфита. А если свидание? А если романтический ужин? А если встреча с подругами на летней веранде кафе?Радио Romantika совместно с интернет-магазином Shopping Live дарит сертификат на 4000₽ на шопинг для самых лучших образов этого лета! Что нужно сделать для участия в конкурсе в ВКонтакте:-Подписаться на Радио Romantika и на Shopping Live ВКонтакте-Поставить «сердечко» к посту -Поставить «сердечко» к двум последним постам в группе Shopping Live Вконтакте -Поделиться фото любимого летнего образа в комментариях Все так просто! Победители будут выбраны 30 июня под постом ВКонтакте радио Romantika! Конкурс проходит с 16 июня по 30 июня.