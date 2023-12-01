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  • Вовладар Даров
    Остальным зачем это знать?Сегодня плановые ...
  • Garry
    он же не такой вумный  как ты......В Астрахань приех...
  • Алексей
    Странно,на карте 2 моста...И такой крюк делать...Или мосты только на карте?Уже послезавтра с...

Синоптик рассказал, ждать ли астраханцам морозов в декабре

Синоптик рассказал, ждать ли астраханцам морозов в декабре

Тепло и скользко – так вкратце можно охарактеризовать предстоящий месяц. А если подробнее, вместе с АиФ и независимым метеорологом Виталием Стальновым представляем долгосрочный прогноз погоды на декабрь 2023.

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