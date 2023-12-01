Синоптик рассказал, ждать ли астраханцам морозов в декабре

Тепло и скользко – так вкратце можно охарактеризовать предстоящий месяц. А если подробнее, вместе с АиФ и независимым метеорологом Виталием Стальновым представляем долгосрочный прогноз погоды на декабрь 2023.
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