Неравный бой: в Брянске пьяный водитель разбился о припаркованный самосвал

Оба водителя будут отвечать перед законом.В Бежицком районе Брянска минувшей ночью произошло ДТП. 28-летний водитель Daewoo Nexia, двигаясь по улице Молодой Гвардии, столкнулся с припаркованным самосвалом Hongyan 908, за рулем которого находился 32-летний мужчина.