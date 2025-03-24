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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Неравный бой: в Брянске пьяный водитель разбился о припаркованный самосвал

Неравный бой: в Брянске пьяный водитель разбился о припаркованный самосвал

Оба водителя будут отвечать перед законом.В Бежицком районе Брянска минувшей ночью произошло ДТП. 28-летний водитель Daewoo Nexia, двигаясь по улице Молодой Гвардии, столкнулся с припаркованным самосвалом Hongyan 908, за рулем которого находился 32-летний мужчина.

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