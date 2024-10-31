Наступление российских войск в Донбассе ускоряется, ВСУ не способны его остановить, пишет Le Figaro. Читатели издания отметили, что дальнейшее развитие событий нетрудно предугадать: дело идет к полному разгрому Украины.
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