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Слуцкий предложил ограничить срок промежуточной аттестации студентов 25 декабря

Слуцкий предложил ограничить срок промежуточной аттестации студентов 25 декабря

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова с предложением рекомендовать образовательным учреждениям установить срок окончания промежуточной аттестации до 25 декабря.

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