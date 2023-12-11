Слуцкий предложил ограничить срок промежуточной аттестации студентов 25 декабря

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова с предложением рекомендовать образовательным учреждениям установить срок окончания промежуточной аттестации до 25 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии